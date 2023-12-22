Местами пройдут дожди, мокрый снег и снег.

На выходных, 23 и 24 декабря, в Украине станет заметно прохладнее. Температура снизится по всей стране. К концу недели по всей стране столбики термометров покажут 0°...+2°, лишь на Прикарпатье будет чуть теплее, +3°...+4°. Периодически ожидаются небольшие дожди, мокрый снег и снег - фаза осадков будет зависеть от температуры. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью -2°, днем +1°. В воскресенье ночью ожидается -2°, а днем +1°, небольшая облачность, снег.

Во Львове в субботу ночью -2°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, снег. В воскресенье ночью -2°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

Видео дня

В Луцке в субботу ночью -1°, днем +1°, небольшая облачность. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +2°, снег.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха -2°...+2°. В воскресенье температура будет -2°...+1°, пасмурно, сплошная облачность.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +4°. В воскресенье - небольшая облачность, -1°...+3°.

В Харькове в субботу температура ночью составит -1°, днем -3°, облачно с прояснениями. В воскресенье столбики термометров покажут -2°...0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Днепре в субботу - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +3°. В воскресенье температура составит -3°...0°, небольшая облачность, снег.

В Симферополе в субботу - пасмурно, сплошная облачность, 0°...+5°, мокрый снег. В воскресенье - небольшая облачность, -2°...0°, снег.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +6°, дождь. В воскресенье ночью ожидается -4°, днем +3°, пасмурно.

В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью +5°, днем +4°, дождь. В воскресенье будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем +1°, снег.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +5°, днем +4°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура составит -2°, днем +1°, снег.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно. Температура ночью -7°, днем до -4°, снег. В воскресенье ночью температура составит -7°, днем столбики термометров покажут 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Моршине на Львовщине в субботу будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +1°, снег. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность. Температура ночью составит -1°, днем +4°, снег и дождь.

В Трускавце в субботу небольшая облачность, температура до +1°, снег. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура -2°...+3°, снег и дождь.

В Сваляве завтра ожидается небольшая облачность, до 0°, снег. В воскресенье - пасмурно, -6°...0°, снег.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +5°. В воскресенье - небольшая облачность, температура -1°...+4°.

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