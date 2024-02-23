Температура во многих областях поднимется до +10°...+14°.

В ближайшие выходные, 24 и 25 февраля, температура в Украине повысится еще сильнее. Во многих областях воздух прогреется до +10°...+14°. Ожидается облачная погода с прояснениями, но без существенных осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +5°, днем +11°. В воскресенье ночью ожидается +5°, а днем +9°, облачно с прояснениями.

Во Львове в субботу ночью +7°, днем +13°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью +8°, днем +14°, небольшая облачность.

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В Луцке в субботу ночью +6°, днем +14°, облачно с прояснениями. В воскресенье - облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +14°.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями. Температура воздуха +5°...+13°. В воскресенье температура будет +7°...+13°, пасмурно, сплошная облачность.

В субботу в Одессе будет пасмурно, температура ночью +7°, днем +10°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +4°...+8°.

В Харькове в субботу температура ночью составит 0°, днем +6°, облачно с прояснениями. В воскресенье столбики термометров покажут -2°...+4°, облачно с прояснениями.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +9°. В воскресенье температура составит 0°...+7°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +4°...+14°. В воскресенье - небольшая облачность, +3°...+14°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная и безоблачная погода, температура ночью -1°, днем +6°. В воскресенье ночью ожидается -2°, днем +6°, ясно и безоблачно.

В Краматорске в субботу будет практически безоблачно. Температура ночью -1°, днем +8°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +7°.

В Северодонецке завтра будет практически безоблачно, температура ночью -2°, днем +6°. В воскресенье - практически безоблачно, температура составит -3°, днем +6°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, небольшой дождь. Температура ночью +2°, днем до +9°. В воскресенье ночью температура составит +4°, днем столбики термометров покажут +11°, облачно с прояснениями.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +7°, днем +13°, пасмурно, сплошная облачность. В воскресенье - облачно с прояснениями. Температура ночью составит +9°, днем +15°.

В Трускавце в субботу пасмурно, сплошная облачность, температура до +12°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +9°...+13°, возможен небольшой дождь.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода с дождем, до +9°. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь, +7°...+12°.

В Затоке в субботу - пасмурно, сплошная облачность, ночью +8°, днем +11°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +7°...+10°.

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