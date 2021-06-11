В субботу дожди немного отступят, однако в воскресенье осадки ожидаются опять по всей Украине. 13 июня немного похолодает в западных областях: столбики термометров покажут +17°...+19° днем.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет переменная облачность, температура воздуха ночью +14°, днем +25°, небольшой дождь. В воскресенье днем ожидается +13°, а ночью - до +19°, ливень.
Во Львове в субботу ночью +11°, днем +23°. В воскресенье ночью +8°, днем +17°, небольшой дождь.
В Луцке в субботу ночью +13°, днем +24°, облачно с прояснениями. В воскресенье - ливень, ночью +11°, днем +18°.
В Виннице в субботу будет переменная облачность, температура воздуха +14°...+24°, небольшой дождь. В воскресенье температура будет +11°...+18°, пасмурно, дождь.
В субботу в Одессе ожидается переменная облачность, температура ночью +16°, днем +25°. В воскресенье - переменная облачность, +13°...+24°, гроза.
В Харькове в субботу температура ночью составит +14°, днем +23°, ливень. В воскресенье столбики термометров покажут +14°...+24°, ливень.
В Днепре в субботу - переменная облачность, температура ночью +14°, днем +24°, ливень. В воскресенье температура составит +13°...+24°, ливень.
В Симферополе в субботу - переменная облачность, +13°...+22°, ливень. В воскресенье +13°...+24°, небольшой дождь.
Жителей Мариуполя в субботу ожидает практически безоблачная погода, температура ночью +15°, днем +24°. В воскресенье - небольшая облачность, ливень. Ночью ожидается +16°, днем +23°.
В Краматорске в субботу будет небольшая облачность, ожидается ливень, температура ночью +14°, днем +24°. В воскресенье будет облачно с прояснениями: ночью +14°, днем +25°, небольшой дождь.
В Северодонецке завтра будет небольшая облачность, ливень, температура ночью +14°, днем +25°. В воскресенье - облачно с прояснениями, ливень. Температура составит +14°, днем +26°.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу будет небольшая облачность, температура до +19°, ливень. В воскресенье днем температура составит +14°, ночью похолодает до +7°, небольшая облачность, легкий дождик.
В Моршине на Львовщине в субботу будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +25°. В воскресенье - небольшой дождь, температура составит +10°...+19°.
В Трускавце в субботу будет облачно с прояснениями, температура до +25°. В воскресенье - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура +9°...+18°.
В Сваляве завтра облачно с прояснениями и небольшой дождь, +23°. В воскресенье температура составит +7°...+18°, небольшая облачность.
В Затоке в субботу - практически безоблачно, ночью +16°, днем +26°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +13°...+25°.
В Бердянске в субботу будет ясная и безоблачная погода, температура до +24°. В воскресенье будет небольшая облачность, ожидается ливень, температура +16°...+24°.
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