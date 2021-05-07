В субботу погода в стране ухудшится.

В ночь на воскресенье в западных областях Украины возможны заморозки на почве.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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В субботу, 8 мая в Украине ожидаются дожди и грозы. Возможен сильный северо-западный ветер временами со штормовыми порывами до 15-20 м/с.

На западе, севере и в центре - похолодание до + 9°...+13°. На юге, в Днепропетровской области и на востоке +14°...+19°, на Луганщине до +22°.

В воскресенье, 9 мая практически повсюду в Украине будет светить солнце, на крайнем востоке возможен дождь. Сильный ветер удержится на Левобережье.

"На востоке температура снизится, но на западе и севере начнет повышаться. В целом температурная картинка выровняется, в Украине днем ожидается +13°...+18°, на Закарпатье до +20°...+22°", - говорит синоптик.

В Киеве в субботу ожидается дождь, сильный ветер и низкая температура воздуха +10°...+12°. В воскресенье будет светить солнце, ветер днем стихнет, будет сухо, столбики термометров поднимутся до +13°...+15°.

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Автор: Елена Пилипчак