Температура в большинстве областей будет комфортной.

На выходных, 22 и 23 июля, в Украине ожидается теплая погода с периодическими дождями и грозами. В субботу на севере страны чуть похолодает, но уже в воскресенье температура вновь поднимется. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +16°, днем +22°, ливень. В воскресенье ночью ожидается +16°, а днем +24°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью +15°, днем +23°, небольшая облачность, легкий дождь. В воскресенье ночью +12°, днем +25°, небольшая облачность, легкий дождь.

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В Луцке в субботу ночью +14°, днем +23°, небольшая облачность, легкий дождь. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +15°...+26°. В воскресенье температура будет +14°...+27°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +28°, ливень. В воскресенье - небольшая облачность, +20°...+27°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +15°, днем +25°, облачно с прояснениями. В воскресенье столбики термометров покажут +18°...+25°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Днепре в субботу - облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +27°. В воскресенье температура составит +20°...+28°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - практически безоблачно, +17°...+29°. В воскресенье - небольшая облачность, +19°...+28°, ливень.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная и безоблачная погода, температура ночью +17°, днем +30°. В воскресенье ночью ожидается +18°, днем +31°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Краматорске в субботу будет небольшая облачность. Температура ночью +15°, днем +28°. В воскресенье будет практически безоблачно, небольшой дождь, ночью +17°, днем +27°.

В Северодонецке завтра будет небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +28°. В воскресенье - практически безоблачно, температура составит +17°, днем +27°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой. Температура ночью +13°, днем до +21°. В воскресенье ночью температура составит +11°, днем столбики термометров покажут +22°, небольшая облачность.

В Моршине на Львовщине в субботу будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью +13°, днем +21°. В воскресенье - практически безоблачно. Температура составит +13° ночью и днем +26°.

В Трускавце в субботу будет небольшая облачность, легкий дождь, температура до +22°. В воскресенье - практически безоблачно, температура +13°...+25°.

В Сваляве завтра ожидается небольшая облачность и легкий дождь, до +22°. В воскресенье - практически безоблачно, +13°...+24°.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +22°, днем +29°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +21°...+28°.

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