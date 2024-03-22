Несмотря на это, выходные в Украине будут довольно теплыми.

На выходных, 23 и 24 марта, температура в Украине повысится еще немного. Столбики термометров в большинстве областей покажут +10°...+13° Однако в воскресенье к нам придет небольшое похолодание и на западе страны температура снизится до +7°...+9°. 23 марта дожди ожидаются на северо-западе, а в воскресенье осадки распространятся уже на большую территорию. Сухо будет лишь на юге и востоке. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет пасмурно, температура воздуха ночью +5°, днем +12°. В воскресенье ночью ожидается +5°, а днем +9°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

Во Львове в субботу ночью +6°, днем +13°, пасмурно, небольшой дождь. В воскресенье ночью +2°, днем +7°, небольшая облачность, дождь.

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В Луцке в субботу ночью +6°, днем +11°, пасмурно, небольшой дождь. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +1°, днем +8°.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями Температура воздуха +6°...+14°. В воскресенье температура будет +2°...+10°, пасмурно, сплошная облачность.

В субботу в Одессе будет практически безоблачно, температура ночью +6°, днем +11°. В воскресенье - небольшая облачность, +6°...+11°.

В Харькове в субботу температура ночью составит 0°, днем +10°, облачно с прояснениями. В воскресенье столбики термометров покажут +3°...+12°, облачно с прояснениями.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +10°. В воскресенье температура составит +4°...+12°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в субботу - пасмурно, сплошная облачность, +1°...+8°. В воскресенье - практически безоблачно, 0°...+11°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает практически безоблачная погода, температура ночью -2°, днем +8°. В воскресенье ночью ожидается +1°, днем +10°, ясно и безоблачно.

В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью -2°, днем +11°. В воскресенье будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +12°.

В Северодонецке завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +11°. В воскресенье - практически безоблачно, температура составит +2°, днем +12°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно. Температура ночью +3°, днем до +8°. В воскресенье ночью температура составит +2°, днем столбики термометров покажут +4°, облачно с прояснениями, дождь.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +7°, днем +12°, пасмурно. В воскресенье - облачно с прояснениями, дождь. Температура ночью составит +4°, днем +8°.

В Трускавце в субботу пасмурно, температура до +12°. В воскресенье - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура +3...+7°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до +13°. В воскресенье - небольшая облачность, легкий дождь, +4°...+7°.

В Затоке в субботу - практически безоблачно, ночью +4°, днем +12°. В воскресенье - пасмурно, температура +7°...+12°.

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