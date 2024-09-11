Прогноз погоды в Украине до конца недели.

До конца текущей недели в украине будет дождить. В четверг и пятницу осадки ожидаются практически по всей стране, однако на температуру они существенно не повлияют. Только на западе старны будет свежее, чем в других регионах нашей страны. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Уже в четверг, 12 сентября, дожди охватят всю страну, кроме востока, Сумской, Полтавской и Запорожской областей. Местами осадки будут сильными и с грозами. На западе Украины будет +20°...+22°, на остальной территории воздух прогреется до +25°...+29°, а на северо-востоке еще будет +30°...+31°.

Перед выходными, 13 сентября, дожди в Украине продолжатся, только на крайнем западе и востоке будет преимущественно сухо. На северо-западе будет +23°...+24°, а на остальной территории +25°...+29°.

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В субботу, 14 сентября, на западе Украины снова станет прохладнее, +19°...+22°. На остальной территории будет тепло, +25°...+30°. Дожди и грозы останутся на западе Украины.

В конце недели, 15 сентября, дожди на западе Украины, а также в Житомирской, Винницкой и Одесской областях продолжатся. На западе по-прежнему будет свежее всего, +20°...+22°, а на остальной территории страны столбики термометров покажут летние +25°...+30°.

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