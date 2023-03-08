Осадки в столице ожидаются умеренные, их стоит ждать в середине месяца.

В этом году март в Киеве не будет очень теплым. Об этом свидетельствуют данные мирового погодного сервиса Wisemeteo.

"По сравнению с обычным средним значением около 3°C, март этого сезона будет нетипичным. Среднесуточная температура в начале сезона составит около 4°C", - говорится в сообщении.

Осадки в столице будут умеренными, в основном с 7 по 14 марта.

Видео дня

В целом весна-2023 в Киеве ожидается прохладной и сухой. Прогноз обещает спокойные климатические условия, низкий температурный фон и практически полное отсутствие осадков.

Со второй половины весны в столице потеплеет. Средняя температура сезона составит 9°C, что примерно соответствует температуре прошлой весны.

Погода в марте 2023 - прогноз Укргидрометцентра

По данным синоптиков, средняя месячная температура в марте предполагается 2-7° тепла, что на 2 градуса выше нормы.

Осадков в Украине выпадет в пределах нормы, а вот на востоке страны ожидается недостаток дождей.

Вас также могут заинтересовать новости: