В этом году в июле ожидается три опасных для метеозависимых людей периода.

Ученые-работники солнечных лабораторий ведут постоянное наблюдение за Солнцем. Они предупреждают население о солнечных вспышках и других опасных явлениях. При высокой солнечной активности на Земле возникают геомагнитные бури, которые негативно влияют на работу систем связи и самочувствие метеозависимых людей.

Магнитные бури в июле 2024 ожидаются трижды, причем одна из бурь будет продолжительной. Мы составили подробный прогноз и рассказали, как защитить организм в опасные периоды.

Когда магнитные бури в июле

Нельзя точно спрогнозировать, когда ожидаются магнитные бури в июле. Ведь невозможно предсказать поведение Солнца на такой длительный период.

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Однако можно примерно предположить, когда на нашей звезде будут мощные вспышки. Первый такой период наступит 1 и 2 июля. Активность Солнца 1 числа будет высокой, а 2 июля - средней.

Следующая магнитная буря в июле ожидается с 12 по 16 июля. В первые два дня буря будет сильной, затем ещё три дня средней.

Затем 20 и 21 июля прогнозируется средняя по мощности магнитная буря, которая накроет Землю в два выходных дня.

Важно отметить, что такой прогноз является неточным и в течение месяца может меняться.

Как магнитные бури влияют на человека

Учеными не до конца изучено влияние бурь на здоровье. Однако чаще других на плохое самочувствие в такие даты жалуются метеозависимые, пожилые люди, обладатели хронических болезней и беременные женщины.

Вот какие симптомы у человека при магнитных бурях встречаются чаще всего:

головная боль;

тошнота;

головокружение;

высокая температура;

повышенное или пониженное давление;

боль в мышцах и суставах;

бессонница;

раздражительность, плохое настроение;

обострение хронических заболеваний.

Большинство людей переносят бури без серьезных последствий для здоровья, поэтому не стоит себя накручивать.

Как уберечься от магнитных бурь

Чтобы геомагнитные бури не навредили самочувствию, придерживайтесь правил здорового образа жизни в их предполагаемые даты.

Откажитесь от алкоголя, кофе, энергетических напитков, постарайтесь меньше курить. Ешьте больше сезонных фруктов и овощей, зелень, рыбу и орехи. Проводите больше времени на свежем воздухе. Больше двигайтесь и увеличьте физические нагрузки, пройдитесь пешком вместо поездки на транспорте. Ложитесь спать в одно и то же время, а также спите не меньше 7 часов в день. Перед сном не пользуйтесь гаджетами.

Если самочувствие сильно ухудшилось, то по возможности рекомендуется обратиться к семейному врачу и оформить больничный.

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