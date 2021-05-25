В пятницу в Украину придет циклон.

На текущей неделе будет три практически летних дня (со вторника по четверг) и двухдневный дождливый период.

Об этом сообщил ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло, передает OBOZREVATEL.

"Погода будет разной. В ближайшие дни, до 28 мая, будет относительно тепло, если не сказать жарко. Преимущественно без осадков. Дожди могут пройти только в западных областях. Температура днем будет +24°...+26°, ночи тоже будут довольно теплые, +11°...+15°", - сказал он.

Читайте такжеКаким будет лето в Украине: синоптик пообещал сильные бури и жару до +35°

Затем погода поменяется: на протяжении двух дней, 28 и 29 мая, на всей территории Украины пройдут дожди из-за небольшого циклона, который придет в страну. В пятницу возможны грозы, к которым в субботу добавятся ливни.

В последние дни месяца, 30 и 31 мая, осадки прекратятся.

"Если дожди и будут, то небольшие", - уточнил синоптик.

Мурмыло добавил, что погода, которую мы наблюдаем сейчас в Украине, "свойственна для мая".

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак