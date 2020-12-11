Борьба с гололедом в Киеве продолжается без перерыва почти сутки - КГГА

17:15, 11 декабря 2020
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В Укргидрометцентре такие погодные условия относят к первому уровню опасности, желтого.

В Киеве из-за ледяного дождя - серьезная гололедица / фото УНИАН, Чузавков Сергей
В Киеве из-за ледяного дождя - серьезная гололедица / фото УНИАН, Чузавков Сергей

В столице 12 декабря на дорогах вновь ожидается гололедица, днем гололед.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Отмечается, что такие погодные условия соответствуют первому уровню опасности, желтому.

В мэрии напомнили, что обработка улиц и тротуаров противогололедными средствами длится без перерыва почти сутки. Дорожники столицы продолжают ликвидировать последствия ледяного дождя.

Ледяной дождь в Киеве

  • С вечера 10 декабря до сегодняшнего утра в Киеве продолжались осадки в виде ледяного дождя в условиях мороза и ветра сразу превращались в лед.
  • Транспорт столицы утром работал в режиме особого положения.
  • К столичным медикам обратились 163 человека, которые травмировались из-за гололеда.

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Автор: Тамара Отовская

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Теги: погода
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