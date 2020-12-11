Борьба с гололедом в Киеве продолжается без перерыва почти сутки - КГГА
В Укргидрометцентре такие погодные условия относят к первому уровню опасности, желтого.
В столице 12 декабря на дорогах вновь ожидается гололедица, днем гололед.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.
На выходных Украину зальет дождями: температура повысится до +15° (карта)
Отмечается, что такие погодные условия соответствуют первому уровню опасности, желтому.
В мэрии напомнили, что обработка улиц и тротуаров противогололедными средствами длится без перерыва почти сутки. Дорожники столицы продолжают ликвидировать последствия ледяного дождя.
Ледяной дождь в Киеве
- С вечера 10 декабря до сегодняшнего утра в Киеве продолжались осадки в виде ледяного дождя в условиях мороза и ветра сразу превращались в лед.
- Транспорт столицы утром работал в режиме особого положения.
- К столичным медикам обратились 163 человека, которые травмировались из-за гололеда.
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