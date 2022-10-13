Ухудшение погоды в Украине ожидается в середине следующей недели.

На следующей неделе в Украине ожидается ухудшение погоды. В частности, вернутся дожди, а в Карпатах ожидается мокрый снег.

Об этом "Фактам" рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

По ее словам, еще 17-18 октября в Украине будет преимущественно без осадков. Температура по ночам ожидается 1-8 тепла, днем 10-15 выше нуля. В западных областях 18 октября столбики термометров могут подняться до отметок 20 градусов тепла.

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"19-20 октября ожидаются атмосферные фронты, которые на северо-западе принесут дожди, в Карпатах - мокрый снег. Температура по ночам ожидается 8-13 тепла, днем 19 октября 13-18 выше нуля, а вот 20 октября возможно понижение температуры, кроме востока, до 5-12 тепла (в Карпатах ночью и днем около 0)", - спрогнозировала синоптик.

Бабье лето в Украине: прогнозы синоптиков

В Украину пришло бабье лето. Дожди покинули территорию нашей страны, а температура поднимается выше +20 градусов.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, бабье лето в Украине продлится неделю: с 5 по 12 октября.

По прогнозам народного синоптика Стаса Щедрина, бабье лето в Украине может продлиться до конца второй декады октября.

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