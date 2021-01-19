Последние дни морозов: завтра киевляне ощутят первые признаки потепления

В среду в Киеве значительно потеплеет и уже не будет сильных морозов даже ночью.

Завтра в Киеве уже не будет сильных морозов / фото УНИАН

В среду, 20 января, в Киеве ожидается небольшой мороз, температура не опустится ниже -7°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, завтра столбики термометров покажут -7°...-6°. Однако утром все еще будет ощущаться ночной мороз.

Немного усилится ветер, его скорость в течение дня составит 2,8 м/с, а к ночи он усилится до 4,2 м/с.

Атмосферное давление пониженное и будет стабильно держаться на отметке750 мм рт. ст.

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