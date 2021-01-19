Последние дни морозов: завтра киевляне ощутят первые признаки потепления
В среду в Киеве значительно потеплеет и уже не будет сильных морозов даже ночью.
В среду, 20 января, в Киеве ожидается небольшой мороз, температура не опустится ниже -7°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
До +3°: завтра на западе Украины существенно потеплеет, а восток скуют морозы (карта)
Согласно прогнозу, завтра столбики термометров покажут -7°...-6°. Однако утром все еще будет ощущаться ночной мороз.
Немного усилится ветер, его скорость в течение дня составит 2,8 м/с, а к ночи он усилится до 4,2 м/с.
Атмосферное давление пониженное и будет стабильно держаться на отметке750 мм рт. ст.
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