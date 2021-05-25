Киев накроет ливень / Фото ua.depositphotos.com
В среду, 26 мая, в столице ожидается облачная погода. Возможен ливень.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +20°, а ночью - опустятся до +14°.
Весь день будет пасмурно. Ожидается дождь.
Ожидается ветер со скоростью до 3,4 м/с.
Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст.
Народные приметы 26 мая
26 мая - Лукерья Комарница. Теплый ветер к этому периоды приносил с собой комаров. В народе говорили: "Если на Лукерью много комаров - готовь по ягоды коробов".
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