Дождь прекратится ближе к ночи.

В среду, 26 мая, в столице ожидается облачная погода. Возможен ливень.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +20°, а ночью - опустятся до +14°.

Весь день будет пасмурно. Ожидается дождь.

Ожидается ветер со скоростью до 3,4 м/с.

Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст.

Народные приметы 26 мая

26 мая - Лукерья Комарница. Теплый ветер к этому периоды приносил с собой комаров. В народе говорили: "Если на Лукерью много комаров - готовь по ягоды коробов".

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Автор: Елена Пилипчак