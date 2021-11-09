По словам синоптики, зима 2022 года будет несколько теплее предыдущих зим.

До наступления зимы осталось меньше месяца. Кто-то ждет от этого времени года гор снега и метелей, а кому-то больше нравится теплая зима. Синоптики рассказали УНИАН чего же ожидать нам от этой зимы и стоит ли закупаться теплыми пуховиками.

Какая температура будет зимой

По словам заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Веры Балабух, эта зима будет теплее предыдущих. Средняя температура за сезон будет на 1-1,5 градусов выше прошлогодних значений.

Теплая погода продлится не всю зиму. По словам синоптика, примерно в 60% дней зимы будет преобладать более аномально теплая погода. Но еще остается 40%, когда погода может быть на уровне нормы или ниже нормы. Зимой можно ожидать потоки арктического холода.

Зимой будет более активным течение ЭльНиньо в Тихом океане. Оно увеличивает вероятность циркуляции арктического воздуха на фоне теплой зимы.

Прогноз на зиму по месяцам

По словам эксперта, наиболее аномально теплым будет январь. Средняя месячная температура ожидается на 2-3 градуса выше нормы, что соответствует началу зимы. Такая температура может продержаться всю зиму с кратковременным похолоданием.

Много ли снега выпадет зимой

Осадки этой зимой, вероятнее всего, будут в пределах нормы. Не ожидается затяжных снегопадов или долгих периодов без снега. Однако более точно спрогнозировать уровень осадков нельзя, ведь такой прогноз можно сделать только за 5 дней до определенной даты.

Нельзя также сказать, будет ли зима затяжной. По словам метеорологов, еще слишком рано давать прогноз зимы, лучше это делать хотя бы в конце ноября. Сейчас происходят необычные процессы в атмосфере, особенно в арктических регионах. За ними нужно понаблюдать прежде чем делать прогнозы.

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Автор: Екатерина Пулатова