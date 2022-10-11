По прогнозам, неделя в Украине будет богатой на солнце, однако не очень теплой, а в конце недели возможны осадки.

В ближайшую неделю в Украине ожидается солнечная, но прохладная погода, а на выходных возможны дожди.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее прогнозу, сегодня в большинстве областей сохранится антициклональный характер погоды.

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"Сухо, солнечно, с утренними туманами. Только в восточных областях пройдут небольшие дожди", - рассказала она.

По словам синоптика, столбики термометров ночью и утром будут опускаться до нуля, ожидаются небольшие "минусы".

"Дальше по неделе ясная солнечная, хоть и холодноватая, погода в Украине будет преобладать. Под выходные могут появиться влажные облачка", - спрогнозировала она.

Какая погода будет в Украине в ближайшую неделю: прогнозы синоптиков

Как сообщал Погода УНИАН, в ближайшую неделю в Украине ожидается похолодание. Снижение температура будет наблюдаться в первой половине недели, однако к выходным погода стабилизируется и столбики термометров медленно поползут вверх.

По данным синоптика Игоря Кибальчича, в течение недели погодные условия в большинстве областей Украины будут определяться полем повышенного атмосферного давления. Температура воздуха в начале второй декады октября окажется близкой к средним многолетним показателям, в Южной и восточной части страны - чуть ниже нормы.

По словам народного синоптика Сатнислава Щедрина, уже с сегодняшнего дня циклон и его атмосферные фронты покинут всю территорию Украины. Благодаря этому в ближайшее время ожидается теплая и сухая погода.

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