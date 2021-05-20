Антициклон Vesna постепенно вытесняет дожди с территории Украины.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Завтра, 21 мая, в большинстве областей осадки маловероятны, лишь кое-где на западе, а также в Винницкой и Одесской областях могут пройти локальные грозовые дожди. В субботу в Украине будет светить солнце.
Температура воздуха в пятницу будет умеренной, в течение дня +15°...+21°, на юго-востоке Украины +20°...+24°.
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В Киеве будет солнечно, без дождя. Ближайшей ночью около +10°, завтра днем +18°...+19°.
Суббота подарит украинцам солнечную и сравнительно теплую погоду.
В воскресенье, 23 мая, на западе, севере и в центральной части Украины, кроме Днепропетровщины, очередной атмосферный фронт обусловит дожди с грозами и порывистый ветер. На юге и востоке воскресенье будет, как летом - солнце и +23°...+29°.
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