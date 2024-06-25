Практически по всей стране ожидается комфортная температура, без сильной жары.

В среду, 26 июня, в Украине уже будет сухо - дожди практически покинут территорию нашей страны. Только на крайнем востоке вероятны небольшие дожди. Ожидается небольшая облачность, на юге будет ясно и безоблачно. Столбики термометров по всей стране покажут от +23° до +29°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +16°, днем +25°.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +27°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +27°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°.

В Тернополе 26 июня ночью будет +15°, днем +26°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +25°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +27°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +16°, днем +29°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°.

В Виннице завтра будет +14°...+26°, ясно и безоблачно.

В Житомире в среду ночью будет +15°, днем +25°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+26°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +27°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+23°.

В Одессе 26 июня - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +26°.

В Херсоне в среду ночью будет +16°, днем +28°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +16°, днем +29°.

В Запорожье температура ночью +16°, днем +27°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +14°, а днем +24°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +24°.

В Днепре температура ночью будет +15°, днем +26°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет практически безоблачсно, +16°...+25°.

В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +25°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +26°, легкий дождь.

Приметы погоды 26 июня

Много насекомых - будет теплая и ясная погода. В лес 26 июня ходить не стоит - комары покусают.

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