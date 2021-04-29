Завтра, 30 апреля, дневная температура в Украине достигнет +15°...+20°.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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"Холодный апрель решил завершиться в теплой атмосфере. Ночью заморозки будут прекращаться, разве уж совсем какие-то бессовестные зацепятся за почву на северо -востоке и в центре", - написала она.
Дожди с грозами пройдут в западных областях, на севере, в Винницкой области, в Кропивницком и кое-где на Черкащине.
На остальной территории - без осадков, небольшие возможны в Донецкой и Луганской областях.
Завтра в Украине возможны сильные порывы ветра южного направления.
В Киеве - дождь, вероятно с грозой, предполагается во второй половине дня и вечером. Днем в столице воздух прогреется до +18°.
"Ночь На Пасху в Украине будет сухой, звездной, красивой, а днем 2-го мая пройдут грозовые дожди почти везде, кроме восточных областей", - говорит Диденко.
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