В западных и северных областях возможны дожди.

Завтра, 30 апреля, дневная температура в Украине достигнет +15°...+20°.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"Холодный апрель решил завершиться в теплой атмосфере. Ночью заморозки будут прекращаться, разве уж совсем какие-то бессовестные зацепятся за почву на северо -востоке и в центре", - написала она.

Дожди с грозами пройдут в западных областях, на севере, в Винницкой области, в Кропивницком и кое-где на Черкащине.

На остальной территории - без осадков, небольшие возможны в Донецкой и Луганской областях.

Завтра в Украине возможны сильные порывы ветра южного направления.

В Киеве - дождь, вероятно с грозой, предполагается во второй половине дня и вечером. Днем в столице воздух прогреется до +18°.

"Ночь На Пасху в Украине будет сухой, звездной, красивой, а днем 2-го мая пройдут грозовые дожди почти везде, кроме восточных областей", - говорит Диденко.

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Автор: Елена Пилипчак