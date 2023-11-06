К концу недели в Украине также ожидается похолодание.

В ближайшую неделю украинцев ждет нестабильная погода с дождями. Первая половина недели будет очень теплой - местами температура поднимется до +17°...+20°, а к концу недели ожидается похолодание, однако "минусов" все равно не будет даже ночью. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В понедельник, 6 ноября, сильные дожди ожидаются на востоке страны, а также в Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях. В крыму покапает небольшой дождь. Температура в большинстве будет на уровне +13°...+17°, а на юге воздух прогреется до +17°...+20°.

Во вторник, 7 ноября, украинцев ждет "сухая пауза" - дожди покинут территорию нашей страны. Температура останется на высоком для ноября уровне, +13°...+18°.

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В среду, 8 ноября, погода в Украине резко изменится. Небо затянут облака - по всей стране пройдут дожди, местами осадки будут сильными. Температура на западе, севере и некоторых центральных областях упадет до +8°...+10°. В центре и на востоке ожидается +11°...+16°, а в большинстве областей на юге воздух прогреется до +18°...+20°.

В середине недели, 9 ноября, солнца в Украине станет больше. Небольшие дожди сместятся на восток и северо-восток страны, а также покапают в Днепропетровской области и Крыму. Столбики термометров по всей старне покажут +10°...+14° и лишь в Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях будет свежее, +8°...9°.

Перед выходными, 10 ноября, в Украине снова будет сухо, а температура в большинстве областей снизится до +9°...+10°. Лишь на юге воздух прогреется до +13°...+15°.

На выходных, 11 и 12 ноября, в Украину вновь придут дожди, а температура продолжит постепенно снижаться. К концу недели в большинстве областей на западе страны похолодает до +6°...+8°. На севере, северо-востоке и в большинстве центральных областей будет не выше +8°...+10°. На востоке, в Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областях столбики термометров покажут +10°...+13°. В Херсонской и Одесской областях будет +14°...+15° и лишь в Крыму воздух прогреется до +18°.

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