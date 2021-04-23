Спасатели предупреждают об опасности схода лавин.

В Карпатах наступила ясная погода и ударил мороз до -8°.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

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"На горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер северо-западный 5-7 м/с, температура воздуха -8°", - говорится в сообщении.

По сообщению Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.

Заморозки в Украине

Сегодня ночью, 23 апреля, в западных областях на поверхности почвы - заморозки 0°...-5°. Таким погодным условиям придан I уровень опасности-желтый.

Также ночью 24 апреля в западных и северных областях, в южных и центральных областях - заморозки на поверхности почвы 0°...-5° (I уровень опасности, желтый).

Ночью 25-27 апреля в Украине, кроме юга, ожидаются сильные заморозки в воздухе 0°...-3° - II уровень опасности, оранжевый.

На Киевщине ночью 24-27 апреля ожидаются сильные заморозки в воздухе 0°...-3° (II уровень опасности, оранжевый).

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Автор: Елена Пилипчак