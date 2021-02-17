На Сицилии произошло извержение вулкана Этна (фоторепортаж)
Вулкан выбрасывал пепел на высоту более 1 километра.
16 февраля на Сицилии произошло извержение вулкана Этна.
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Вулкан выбрасывал пепел и дым на высоту более 1 километра.
Повышение взрывной активности было зафиксировано Национальным институтом геофизики и вулканологии в 16:10.
Из-за извержения аэропорт Катании приостановил свою работу.
#Etna erupting this evening in #Sicily video by a family friend pic.twitter.com/2lY16kiOUO— Isabella Librando (@IsabellaLibrand) February 16, 2021
Справка УНИАН. Этна - действующий вулкан, который расположен на восточном побережье Сицилии, рядом с городами Мессина и Катания. Это самый высокий ныне действующий вулкан в Европе. Его высота меняется с каждым извержением. В настоящее время Этна на 22 м ниже, чем был в 1865 году.
- Площадь: 1250 км2 у подножия вулкана.
- Высота: 3329 м.
- Количество зарегистрированных извержений: не менее 190.
- Крупнейший действующий вулкан Европы.
- Место: остров Сицилия в Италии.
- Возраст: более 350 000 лет.
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