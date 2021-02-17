На Сицилии произошло извержение вулкана Этна (фоторепортаж)

00:44, 17 февраля 2021
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Вулкан выбрасывал пепел на высоту более 1 километра.

Этна - самый высокий ныне действующий вулкан в Европе / фото REUTERS
Этна - самый высокий ныне действующий вулкан в Европе / фото REUTERS

16 февраля на Сицилии произошло извержение вулкана Этна.

Из-за сильнейших морозов замерзло Балтийское море (фоторепортаж, видео)Об этом пишет ANSA.

Вулкан выбрасывал пепел и дым на высоту более 1 километра.

Повышение взрывной активности было зафиксировано Национальным институтом геофизики и вулканологии в 16:10.

Из-за извержения аэропорт Катании приостановил свою работу.

Справка УНИАН. Этна - действующий вулкан, который расположен на восточном побережье Сицилии, рядом с городами Мессина и Катания. Это самый высокий ныне действующий вулкан в Европе. Его высота меняется с каждым извержением. В настоящее время Этна на 22 м ниже, чем был в 1865 году.

  • Площадь: 1250 км2 у подножия вулкана.
  • Высота: 3329 м.
  • Количество зарегистрированных извержений: не менее 190.
  • Крупнейший действующий вулкан Европы.
  • Место: остров Сицилия в Италии.
  • Возраст: более 350 000 лет.

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Автор: Людмила Жерновская

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Теги: СицилияЭтнаизвержение вулкана
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