Прогноз погоды в Украине на 7 дней.

В ближайшую неделю украинцев ждет изменение погоды в лучшую сторону. Первая половина недели будет довольно холодной, с дождями и мокрым снегом. С середины недели погода начнет постепенно стабилизироваться, а уже на выходных по всей стране потеплеет до +9°...+14°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Начало недели в Украине будет холодным и пасмурным. Будут наблюдаться температурные контрасты от +3°...+5° на западе до +11°...+12° на юге и востоке. Во многих областях пройдут дожди, местами - с мокрым снегом.

19 марта похолодание в Украине продолжится. Температура будет от +3°...+6° на западе до +8°...+11° на юге и востоке. Осадки в большинстве областей также продолжатся.

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В среду, 20 марта, погода в Украине по-прежнему будет мокрой, с дождями и мокрым снегом. На западе станет чуть теплее, за сет чего столбики термометров по всей стране покажут +6°...+9°. Лишь в отдельных областях на юго-востоке воздух прогреется до +11°.

В четверг, 21 марта, на западе Украины станет еще немного теплее, температурные контрасты по стране окончательно выровняются. Термометры в этот день покажут +8°...+11°. Осадки ослабнут и практически прекратятся.

Накануне выходных, 22 марта, в Украине станет еще чуть теплее. В большинстве областей воздух прогреется до +9°...+12° и лишь на востоке будет +7°...+8°. Осадков в этот день практически не будет.

На выходных, 23 и 24 марта, погода в Украине продолжит постепенно повышаться. К концу недели в большинстве областей уже будет +11°...+14°, однако в воскресенье с запада к нам придут дожди.

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