По словам синоптика Натальи Диденко, завтра меньшая вероятность осадков будет на Волыни, Ривненщине, Львовщине и в Приазовье.

В понедельник, 14 июня, над южной частью Украины будет крутиться циклон, который принесет кратковременные грозовые дожди.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, завтра меньшая вероятность осадков будет на Волыни, Ривненщине, Львовщине и в Приазовье.

Самой прохладной окажется западная часть Украины включая Карпаты.

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"В течение дня в наших западных областях предполагается +14...+19 градусов, в Карпатах +11...+15 градусов, на высокогорье местами +5...+ 8 градусов", - рассказала синоптик.

Она добавила, что в северных, центральных областях Украины ожидается в понедельник +19...+24 градуса. В южной части - от +18...+ 20 градусов в Одесской области до +25 градусов в Запорожье. На востоке Украины будет теплее, +22...+27 градусов.

Погода в Киеве

По данным Натальи Диденко, в Киеве 14 июня температура в течение дня составит +20...+23 градуса. Во вторник - уже до +26 градусов. Также в начале недели в столице ожидаются кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром.

"Поэтому входим в понедельник плавно, спокойно, с зонтами, наконец в светлых ярких гардеробных цветах, с условным "корвалолом-цитрамоном" в потайной кармашке - атмосферное давление скачет, грозы гремят", - резюмировала синоптик.

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Автор: Екатерина Лиманская