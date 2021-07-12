Наиболее жарким окажется конец недели.

Ближайшая неделя будет адски жаркой. Иногда столбики термометров будут подниматься до +37°. Небольшие дожди с грозами, которые периодически ожидаются, никак не повлияют на температуру.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В понедельник, 12 июля, по всей стране ожидается жаркая погода. Практически по всех областях столбики термометров поднимутся до +30°...+33°. Спасать от жары будет небольшая облачность.

Во вторник, 13 июля, дожди и грозы ожидаются практически по всему правому берегу Днепра, а также в Херсонской области и в Крыму. При этом температура по-прежнему останется высокой, лишь в Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой области ожидается снижение температуры до +26°...+27°.

В среду, 14 июля, погода изменится и в Украину вновь вернутся сухая и солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до +29°...+34°.

Четверг, 15 июля, будет жарким. На севере, в центре, на востоке и юге Украины ожидается солнечная и сухая погода, до +34°. В западных областях будет облачно. В Волынской, Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях - грозы.

Пятница, 16 июля, в Украину будет очень жарким днем. В северных, центральных, восточных и южных областях воздух прогреется до +34°...+36°. На западе страны: +28°...+33°. Во Львовской, Волынской, Тернопольской и Черновицкой областях - грозы, в Ивано-Франковске ожидается небольшой дождь.

На выходных украинцев ждет адская жара. Местами столбики термометров поднимутся до +37°. В субботу, 17 июля, лишь во Львовской области возможны небольшие дожди. А в воскресенье осадки ожидаются уже по всей западной части страны, а также в Житомирской и Виницкой областях. Однако дожди существенно не повлияют на высокую температуру.

Народные приметы на неделю

12 июля - день Петра и Павла. До Петра - нет тепла, а по Петру - и по теплу. День убывает, а жара прибывает.

13 июля - Собор славных и всехвальных 12 Апостолов. По наблюдениям, если комары и мошки сильно кусаются - к дождю.

14 июля - день Кузьмы и Демьяна. Кузьма и Демьян пришел, на покос пошел.

15 июля - Фотия. Если появились желтые листья на деревьях - на раннюю осень и зиму.

16 июля - Маков день, а также Мокия и Демида. Наступает пик летней жары.

17 июля - день Андрея-наливы, а также Марфы. В прежние времена смотрели, нет ли желтых листьев на деревьях. Если есть, то осень наступит рано.

18 июля - Афанасия преподобного. Если в день Афанасия как медь желтые облака - к дождю.

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Автор: Екатерина Лиманская