Стало известно, какой будет погода в Украине 8 марта (карта)

Дождь ожидается только на Черниговщине.

8 марта в Украине выглянет солнце / Фото ua.depositphotos.com

В Международный женский день, 8 марта, практически по всей стране ожидается облачная погода с прояснениями. Температура будет колебаться в пределах +3°...+7°. В Черниговской области возможны осадки.

Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.

Читайте также Синоптики рассказали, какой будет погода в марте

В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -1°, днем +4°.

В Чернигове - облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха ночью -1°, днем +6°.

Во Львове 8 марта ожидается переменная облачность, ночью -5°, днем +3°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +3°.

В Ривне 8 марта ожидается облачная с прояснениями погода, ночью -3°, днем +2°.

В Тернополе ночью будет -4°, днем +3°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком 8 марта будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +3°.

В Ивано-Франковске - облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +7°.

В Черновцах - облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +6°.

В Виннице 8 марта облачно с прояснениями, 0°...+3°.

В Житомире - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +5°.

В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +4°.

В Кропивницком - переменная облачность, температура ночью -1°, днем +3°.

В Полтаве 8 марта облачная с прояснениями погода, температура воздуха -1°...+3°.

В Одессе - малооблачно, температура ночью 0°, днем +9°.

В Херсоне 8 марта ночью 0°, днем +6°, переменная облачность.

В Николаеве будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +6°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +5°.

В Сумах 8 марта облачно, температура воздуха -2°...+4°.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью -2°, днем +2°.

В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +4°.

В Симферополе 8 марта будет облачно с прояснениями, -1°...+4°.

В Краматорске - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +4°.

В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью -2°, днем +4°.

Прогноз погоды в Украине на 8 марта / фото УНИАН

Народные приметы 8 марта

8 марта начинается клев голавля. Искры, образующиеся в местах соприкосновения токоприемников трамваев, троллейбусов и электричек с проводами, имеют голубой цвет - к сухой погоде. Горшки и кастрюли легко перекипают через край - к снегопаду.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: