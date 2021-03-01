Стало известно, какой будет погода в Украине 8 марта (карта)
Дождь ожидается только на Черниговщине.
В Международный женский день, 8 марта, практически по всей стране ожидается облачная погода с прояснениями. Температура будет колебаться в пределах +3°...+7°. В Черниговской области возможны осадки.
Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.
Синоптики рассказали, какой будет погода в марте
- В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -1°, днем +4°.
- В Чернигове - облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха ночью -1°, днем +6°.
- Во Львове 8 марта ожидается переменная облачность, ночью -5°, днем +3°.
- В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +3°.
- В Ривне 8 марта ожидается облачная с прояснениями погода, ночью -3°, днем +2°.
- В Тернополе ночью будет -4°, днем +3°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком 8 марта будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +3°.
- В Ивано-Франковске - облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +7°.
- В Черновцах - облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +6°.
- В Виннице 8 марта облачно с прояснениями, 0°...+3°.
- В Житомире - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +5°.
- В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +4°.
- В Кропивницком - переменная облачность, температура ночью -1°, днем +3°.
- В Полтаве 8 марта облачная с прояснениями погода, температура воздуха -1°...+3°.
- В Одессе - малооблачно, температура ночью 0°, днем +9°.
- В Херсоне 8 марта ночью 0°, днем +6°, переменная облачность.
- В Николаеве будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +6°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +5°.
- В Сумах 8 марта облачно, температура воздуха -2°...+4°.
- В Харькове - переменная облачность, температура ночью -2°, днем +2°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +4°.
- В Симферополе 8 марта будет облачно с прояснениями, -1°...+4°.
- В Краматорске - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +4°.
- В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью -2°, днем +4°.
Народные приметы 8 марта
8 марта начинается клев голавля. Искры, образующиеся в местах соприкосновения токоприемников трамваев, троллейбусов и электричек с проводами, имеют голубой цвет - к сухой погоде. Горшки и кастрюли легко перекипают через край - к снегопаду.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:
- Традиционной майской жары не будет: синоптик удивил прогнозом на весну в Украине
- Оттепель продолжается: некоторые украинские реки могут выйти из берегов и затопить дворы (видео)
- Снегопады и потепление до +15°: прогноз погоды на первую неделю марта (карта)
- "Весна в Украине дебютирует ветром и осадками": синоптик дала прогноз на ближайшие дни
- Весна в Карпатах началась метелью: видимости практически нет, температура упала до -10° (фото)
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+3°... 0°
- Днепр+4°... -3°
- Донецк+4°... -4°
- Житомир+4°... +1°
- Запорожье+4°... -3°
- Ивано-Франковск+7°... -2°
- Киев+4°... 0°
- Кропивницкий+3°... -1°
- Луганск+5°... -4°
- Луцк+5°... 0°
- Львов+6°... -2°
- Николаев+5°... -2°
- Одесса+6°... 0°
- Полтава+4°... -1°
- Ровно+4°... -1°
- Симферополь+4°... -4°
- Сумы+4°... 0°
- Тернополь+4°... -1°
- Харьков+4°... -2°
- Херсон+5°... -3°
- Хмельницкий+4°... -1°
- Черкассы+4°... -1°
- Чернигов+5°... 0°
- Черновцы+5°... -1°
+8°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+7 °
Мин./макс. температура:-3° / +10°
Влажность:65 %
Давление:746 мм
Ветер: 8.3 м/с
Вероятность осадков:75 %
Восход:06:42
Закат18:02
Видимость:4 км
Фаза луны:
Лента новостей