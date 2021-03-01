Стало известно, какой будет погода в Украине 8 марта (карта)

15:55, 1 марта 2021
77
Прослушать
Остановить

Дождь ожидается только на Черниговщине.

8 марта в Украине выглянет солнце / Фото ua.depositphotos.com
8 марта в Украине выглянет солнце / Фото ua.depositphotos.com

В Международный женский день, 8 марта, практически по всей стране ожидается облачная погода с прояснениями. Температура будет колебаться в пределах +3°...+7°. В Черниговской области возможны осадки.

Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.

Синоптики рассказали, какой будет погода в марте

  • В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -1°, днем +4°.
  • В Чернигове - облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха ночью -1°, днем +6°.
  • Во Львове 8 марта ожидается переменная облачность, ночью -5°, днем +3°.
  • В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +3°.
  • В Ривне 8 марта ожидается облачная с прояснениями погода, ночью -3°, днем +2°.
  • В Тернополе ночью будет -4°, днем +3°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком 8 марта будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +3°.
  • В Ивано-Франковске - облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +7°.
  • В Черновцах - облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +6°.
  • В Виннице 8 марта облачно с прояснениями, 0°...+3°.
  • В Житомире - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +5°.
  • В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +4°.
  • В Кропивницком - переменная облачность, температура ночью -1°, днем +3°.
  • В Полтаве 8 марта облачная с прояснениями погода, температура воздуха -1°...+3°.
  • В Одессе - малооблачно, температура ночью 0°, днем +9°.
  • В Херсоне 8 марта ночью 0°, днем +6°, переменная облачность.
  • В Николаеве будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +6°.
  • В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +5°.
  • В Сумах 8 марта облачно, температура воздуха -2°...+4°.
  • В Харькове - переменная облачность, температура ночью -2°, днем +2°.
  • В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +4°.
  • В Симферополе 8 марта будет облачно с прояснениями, -1°...+4°.
  • В Краматорске - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +4°. 
  • В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью -2°, днем +4°.
Прогноз погоды в Украине на 8 марта / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 8 марта / фото УНИАН

Народные приметы 8 марта

8 марта начинается клев голавля. Искры, образующиеся в местах соприкосновения токоприемников трамваев, троллейбусов и электричек с проводами, имеют голубой цвет - к сухой погоде. Горшки и кастрюли легко перекипают через край - к снегопаду.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: погода8 мартавеснамартпрогноз погодыпогода в Одессепогода в Киевепогода в Украиневесна в Украинепогода во Львовевыходной 8 марта
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+8°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
65 %
746 мм
8.3 м/с
75 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь