Осадки покинут нашу страну.

В воскресенье, 3 ноября, в Украине ожидается резкое и существенное похолодание. Температура снизится по всей стране до +5°...+7°, только местами на юге и в Закарпатской области будет чуть теплее. Осадков не ожидается, дожди покинут территорию нашей страны, на смену им придет небольшая облачность. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет от +5° до +7°, а в Закарпатской области воздух прогреется до +9°.

Жителей севера Украины также ждет похолодание. Тут днем будет не выше +5°...+7°. Без осадков, небольшая облачность.

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На востоке Украины температура снизится до +5°...+6°. Такая же температура будет в Полтавской и Днепропетровской областях.

В Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях, а также на юге Днепропетровщины в районе Кривого Рога столбики термометров покажут +7°...+8°.

На юге Украины сегодня установится практически безоблачная погода. Температура здесь также значительно снизится - днем будет не выше +7°...+9°. Без осадков.

3 ноября - какой сегодня праздник, приметы погода

3 ноября - Дмитриевская родительская суббота. День Иллариона. Если дым из трубы поднимается прямо даже во время ненастья, но без ветра - скоро погода наладится. Ясный и тихий вечер предвещает хороший день.

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