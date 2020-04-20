Придут морозы и дожди: синоптик дала прогноз погоды в Украине на завтра
В Киеве в этот день ожидается северный порывистый ветер. Существенные осадки в столице маловероятны.
В Украине во вторник, 21 апреля, ожидается прохладная и ветреная погода, в некоторых регионах даже с дождями.
В то же время ночью все еще возможны заморозки. Таким прогнозом на своей странице в Facebook поделилась синоптик Наталья Диденко.
В частности, по ее словам, дожди завтра вероятны только на Левобережье, а на остальной территории будет сухо. Ветер северный, в восточных областях – северо-западный. Он будет умеренный, временами порывистый.
В ночь на 21 апреля в большинстве областей все еще будет холодно, +1... +5 градусов, местами заморозки 0... -3 градуса. День же во вторник тоже не сильно порадует украинцев теплом – в пределах +8... +13 градусов практически повсеместно в стране.
На Украину надвигаются заморозки
В Киеве в этот день ожидается северный порывистый ветер. Существенные осадки в столице маловероятны.
"Разве что влажный восточный массив будет таким любезным, что забросит в столицу немного осадков", – подчеркнула Диднеко.
По ее словам, температура в Киеве ночью будет +1... +3, в окрестностях заморозки до -2 градусов, завтра днем воздух прогреется лишь до +8... +10 градусов.
- Винница+9°... +1°
- Днепр+13°... +1°
- Донецк+14°... -1°
- Житомир+9°... +1°
- Запорожье+14°... +1°
- Ивано-Франковск+12°... 0°
- Киев+10°... +3°
- Кировоград+11°... +1°
- Луганск+13°... 0°
- Луцк+11°... -1°
- Львов+11°... -1°
- Николаев+14°... +3°
- Одесса+18°... +4°
- Полтава+11°... +2°
- Ровно+10°... -3°
- Симферополь+14°... +2°
- Сумы+11°... 0°
- Тернополь+10°... -1°
- Харьков+11°... +1°
- Херсон+15°... +3°
- Хмельницкий+9°... 0°
- Черкассы+12°... +2°
- Чернигов+11°... 0°
- Черновцы+13°... +1°