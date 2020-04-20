На Украину надвигаются заморозки
Ночью 21, 22 и 23 апреля в Украине, кроме крайнего юга и Закарпатья, заморозки на поверхности почвы 0...-5°.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о заморозках на территории Украины 21-23 апреля.
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Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, ночью 21, 22 и 23 апреля в Украине, кроме крайнего юга и Закарпатья, заморозки на поверхности почвы 0...-5° (I уровень опасности - желтый).
«Ночью 21 апреля в западных, северных и большинстве центральных областей, 23 апреля в Сумской и восточных областях заморозки и в воздухе (сильные) 0...-5° (II уровень опасности - оранжевый)», - говорится в сообщении.
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