На Украину надвигаются заморозки

11:57, 20 апреля 2020
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Ночью 21, 22 и 23 апреля в Украине, кроме крайнего юга и Закарпатья, заморозки на поверхности почвы 0...-5°.

Ночью 21, 22 и 23 апреля в Украине, кроме крайнего юга и Закарпатья, заморозки на поверхности почвы 0...-5° / фото nkul.livejournal.com
Ночью 21, 22 и 23 апреля в Украине, кроме крайнего юга и Закарпатья, заморозки на поверхности почвы 0...-5° / фото nkul.livejournal.com

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о заморозках на территории Украины 21-23 апреля.

Небольшие дожди только на востоке: синоптик рассказала, какой будет погода 20 апреля

Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, ночью 21, 22 и 23 апреля в Украине, кроме крайнего юга и Закарпатья, заморозки на поверхности почвы 0...-5° (I уровень опасности - желтый).

«Ночью 21 апреля в западных, северных и большинстве центральных областей, 23 апреля в Сумской и восточных областях заморозки и в воздухе (сильные) 0...-5° (II уровень опасности - оранжевый)», - говорится в сообщении.

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Теги: #заморозки#заморозки в Украине
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