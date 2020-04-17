Свежего воздуха дождемся нескоро: когда в Киев придут дожди

В столице дождь ожидается не раньше понедельника.

Дожди в Киеве ожидаются только 20 апреля / УНИАН

Вчера, 16 апреля, Киев и пригород затянуло дымом, в воздухе были зафиксированы продукты горения.

Читайте также Синоптик объяснила, почему Киев накрыла пылевая буря (видео)

По состоянию на утро 17 апреля Киев занимает первое место в рейтинге городов мира по загрязнению воздуха, а многие жители города жалуются на запах дыма в квартирах.

УНИАН проверил, когда в Киев придут дожди, которые могут помочь привести воздух в норму.

По прогнозу Погода УНИАН, в ближайшие дни дождей в столице не предвидится, осадки в столице ожидаются аж в понедельник, 20 апреля. Дождь будет идти в течение всего дня.

В прогнозе Украинского гидрометцентра ближайший дождь появляется тоже только в понедельник.

Пока индекс качества воздуха в Киеве превышает норму, жителям города не рекомендуют выходить на улицу и закрыть окна.