В Киеве завтра без осадков, днем температура до +18

17:00, 8 апреля 2020
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В столице завтра сохранится теплая погода.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 9 апреля, в Киеве без осадков, температура днем до +18°.

Синоптик рассказала, когда в Украину придут дожди

Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +13°. Ветер переменный, до 3,1 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:17, а зайдет в 19:42.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля в Украине без осадков, температура до +23°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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