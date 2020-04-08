В Киеве завтра без осадков, днем температура до +18

В столице завтра сохранится теплая погода.

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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 9 апреля, в Киеве без осадков, температура днем до +18°.

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Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +13°. Ветер переменный, до 3,1 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:17, а зайдет в 19:42.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля в Украине без осадков, температура до +23°.

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