В Киеве завтра без осадков, днем температура до +18
В столице завтра сохранится теплая погода.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 9 апреля, в Киеве без осадков, температура днем до +18°.
Синоптик рассказала, когда в Украину придут дожди
Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +13°. Ветер переменный, до 3,1 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:17, а зайдет в 19:42.
Как сообщал УНИАН, 9 апреля в Украине без осадков, температура до +23°.
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Погода в Украине
- Винница+21°... +2°
- Днепр+19°... +4°
- Донецк+15°... +2°
- Житомир+20°... 0°
- Запорожье+16°... +3°
- Ивано-Франковск+22°... +1°
- Киев+19°... +5°
- Кировоград+21°... +3°
- Луганск+15°... +3°
- Луцк+19°... +1°
- Львов+21°... +4°
- Николаев+19°... +3°
- Одесса+15°... +6°
- Полтава+21°... +7°
- Ровно+20°... +1°
- Симферополь+14°... -1°
- Сумы+18°... +4°
- Тернополь+22°... +2°
- Харьков+20°... +6°
- Херсон+18°... +1°
- Хмельницкий+22°... +2°
- Черкассы+21°... +3°
- Чернигов+17°... +3°
- Черновцы+22°... +4°
Виргиния, США
+14°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:+14 °
Влажность:68 %
Давление:745 мм
Ветер: 6.0 м/с
Вероятность осадков:35 %
Восход:06:42
Закат19:40
Видимость:16 км
Фаза луны:
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