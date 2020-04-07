В Украине завтра без осадков, местами потеплеет до +21° (видеопрогноз)
Теплее всего будет на западе.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 8 апреля, в Украине без осадков, температура до +21°.
Синоптики предупредили о сильных заморозках в Украине 8 апреля
Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +3°, днем до +19°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -1°, днем до +19°.
На западе Украины солнечно. Температура ночью до +1°, днем до +21°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до 0°, днем до +19°. В центре без осадков, температура ночью до 0°, днем до +20°.
Согласно народному прогнозу, 8 апреля - день Гавриила Благовеста. Какой будет погода 8 апреля, такой она будет и 8 октября.
Прогноз погоды в Украине на среду, 8 апреля
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Погода в Украине
- Винница+17°... +3°
- Днепр+16°... +1°
- Донецк+13°... -3°
- Житомир+19°... +4°
- Запорожье+17°... -1°
- Ивано-Франковск+20°... -1°
- Киев+17°... +4°
- Кировоград+17°... 0°
- Луганск+11°... -3°
- Луцк+19°... +4°
- Львов+19°... +3°
- Николаев+19°... 0°
- Одесса+15°... +5°
- Полтава+15°... +2°
- Ровно+20°... +3°
- Симферополь+13°... 0°
- Сумы+14°... +3°
- Тернополь+18°... 0°
- Харьков+13°... +3°
- Херсон+18°... -1°
- Хмельницкий+18°... +4°
- Черкассы+15°... +1°
- Чернигов+17°... +3°
- Черновцы+18°... 0°
Виргиния, США
+9°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+9 °
Влажность:71 %
Давление:753 мм
Ветер: 2.9 м/с
Вероятность осадков:38 %
Восход:06:43
Закат19:39
Видимость:16 км
Фаза луны:
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