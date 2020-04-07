В Украине завтра без осадков, местами потеплеет до +21° (видеопрогноз)

16:30, 7 апреля 2020
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Теплее всего будет на западе.

В Украине завтра будет тепло / фото УНИАН
В Украине завтра будет тепло / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 8 апреля, в Украине без осадков, температура до +21°.

Синоптики предупредили о сильных заморозках в Украине 8 апреля

Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +3°, днем до +19°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -1°, днем до +19°.

На западе Украины солнечно. Температура ночью до +1°, днем до +21°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до 0°, днем до +19°. В центре без осадков, температура ночью до 0°, днем до +20°.

Согласно народному прогнозу, 8 апреля - день Гавриила Благовеста. Какой будет погода 8 апреля, такой она будет и 8 октября.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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