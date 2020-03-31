Киев засыпало снегом (фото, видео)
В столице сегодня ощутимо похолодало.
В Киеве с утра 31 марта идет снег.
В столице сегодня ощутимо похолодало, сейчас столбики термометров в столице показывают всего +2 градуса.
Фотографиями неожиданного снегопада в соцсетях делятся жители разных районов города.
По прогнозу Погода УНИАН, ближе к вечеру в Киеве потеплеет до +5 градуосв.
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