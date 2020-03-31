Киев засыпало снегом (фото, видео)

В столице сегодня ощутимо похолодало.

В Киеве 31 марта выпал снег / facebook.com/Світлана Мащенко

В Киеве с утра 31 марта идет снег.

В столице сегодня ощутимо похолодало, сейчас столбики термометров в столице показывают всего +2 градуса.

Фотографиями неожиданного снегопада в соцсетях делятся жители разных районов города.

По прогнозу Погода УНИАН, ближе к вечеру в Киеве потеплеет до +5 градуосв.