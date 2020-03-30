Погода на неделю: апрель в Украине начнется с похолодания (карта)

12:00, 30 марта 2020
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Местами похолодает до -5°.

В Украину идет похолодание / фото УНИАН
В Украину идет похолодание / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине осадков не ожидается, со вторника похолодает. 

В понедельник в Украине практически без осадков. На юге до +21°, в остальных регионах до +4°...+20°.

Прогноз на 30 марта / УНИАН
Прогноз на 30 марта / УНИАН

Во вторник в Украине переменная облачность. Температура днем на востоке до +16°.

Прогноз на 31 марта / УНИАН
Прогноз на 31 марта / УНИАН

В среду, 1 апреля, без осадков. Самая теплая погода будет на юге и в центре - до +10°. В остальных регионах до +6°...+9°.

Прогноз на 1 апреля / УНИАН
Прогноз на 1 апреля / УНИАН

В четверг в Украине будет солнечно. Ночью по стране температура -5°…+2°, днем до +12°.

Прогноз на 2 апреля / УНИАН
Прогноз на 2 апреля / УНИАН

В пятницу без осадков. Днем на севере до +17°, в остальных регионах до +16°.

Прогноз на 3 апреля / УНИАН
Прогноз на 3 апреля / УНИАН

4 и 5 апреля в Украине будет солнечно. В субботу ночью холоднее всего будет на западе - до 0°, на остальной территории +3°…+6°. Днем температура по стране +11°...+16°. В воскресенье ночью на севере и западе температура до +3°, днем в Украине от +15° до +17°.

Прогноз на 4 апреля / УНИАН
Прогноз на 4 апреля / УНИАН
Прогноз на 5 апреля / УНИАН
Прогноз на 5 апреля / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

30 марта, если собака завыла, нужно обратить внимание на ее хвост. Опущенный хвост - к плохой погоде, поднятый вверх - к потеплению.

Морозы, снег и штормовой ветер: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

31 марта - если в этот день зацвела мать-и-мачеха, значит, лето будет теплым.

1 апреля - Хризанфа и Дарьи мучеников. Если Хризанф погожий - будет и год хороший.

2 апреля в народном календаре - Фотиния. Если в этот день сверкает молния, а грома не слышно, то лето будет сухим.

3 апреля - день Кирилла-Дери полоз. День получил такое название, потому что дороги с этого дня тают и портятся, ездить по ним становится труднее. Если появляются первые комары-толкуны - к теплу.

4 апреля - священномученика Василия. На Василия солнце в кругах - к урожаю.

5 апреля - день Никона и Федула-Ветрогона. Никон - разрушитель снежного покрова, а Федул - покровитель ветра. Пришел Федул - теплый ветер подул.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#похолодание
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