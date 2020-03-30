Погода на неделю: апрель в Украине начнется с похолодания (карта)
Местами похолодает до -5°.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине осадков не ожидается, со вторника похолодает.
В понедельник в Украине практически без осадков. На юге до +21°, в остальных регионах до +4°...+20°.
Во вторник в Украине переменная облачность. Температура днем на востоке до +16°.
В среду, 1 апреля, без осадков. Самая теплая погода будет на юге и в центре - до +10°. В остальных регионах до +6°...+9°.
В четверг в Украине будет солнечно. Ночью по стране температура -5°…+2°, днем до +12°.
В пятницу без осадков. Днем на севере до +17°, в остальных регионах до +16°.
4 и 5 апреля в Украине будет солнечно. В субботу ночью холоднее всего будет на западе - до 0°, на остальной территории +3°…+6°. Днем температура по стране +11°...+16°. В воскресенье ночью на севере и западе температура до +3°, днем в Украине от +15° до +17°.
Народный прогноз погоды в Украине
30 марта, если собака завыла, нужно обратить внимание на ее хвост. Опущенный хвост - к плохой погоде, поднятый вверх - к потеплению.
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31 марта - если в этот день зацвела мать-и-мачеха, значит, лето будет теплым.
1 апреля - Хризанфа и Дарьи мучеников. Если Хризанф погожий - будет и год хороший.
2 апреля в народном календаре - Фотиния. Если в этот день сверкает молния, а грома не слышно, то лето будет сухим.
3 апреля - день Кирилла-Дери полоз. День получил такое название, потому что дороги с этого дня тают и портятся, ездить по ним становится труднее. Если появляются первые комары-толкуны - к теплу.
4 апреля - священномученика Василия. На Василия солнце в кругах - к урожаю.
5 апреля - день Никона и Федула-Ветрогона. Никон - разрушитель снежного покрова, а Федул - покровитель ветра. Пришел Федул - теплый ветер подул.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+9°... -2°
- Днепр+16°... +2°
- Донецк+19°... +4°
- Житомир+7°... -2°
- Запорожье+16°... +3°
- Ивано-Франковск+4°... -6°
- Киев+14°... 0°
- Кировоград+18°... 0°
- Луганск+20°... +5°
- Луцк+4°... -5°
- Львов+3°... -5°
- Николаев+21°... +1°
- Одесса+19°... +3°
- Полтава+18°... +2°
- Ровно+2°... -5°
- Симферополь+16°... +3°
- Сумы+19°... +1°
- Тернополь+3°... -5°
- Харьков+19°... +3°
- Херсон+20°... +2°
- Хмельницкий+6°... -3°
- Черкассы+16°... 0°
- Чернигов+13°... -1°
- Черновцы+7°... -3°