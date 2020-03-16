Завтра в Украине практически без осадков, температура до +12° (видеопрогноз)

16:30, 16 марта 2020
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Теплее всего будет на западе.

Завтра в Украине будет почти без осадков / фото УНИАН
Завтра в Украине будет почти без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 17 марта в Украине практически без осадков, температура до +12°.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -5°, днем до +9°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -5°, днем до +11°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -2°, днем до +12°.

В северных областях местами пройдут дожди. Температура ночью до -2°, днем до +8°. В центре без осадков, температура ночью до -9°, днем до +10°.

Согласно народному прогнозу, 17 марта следует обратить внимание на вечернее небо. Если облаков нет и звезды яркие и их хорошо видно, то лето будет плодородным.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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