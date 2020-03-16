Завтра в Украине практически без осадков, температура до +12° (видеопрогноз)
Теплее всего будет на западе.
Согласно данным Погода УНИАН, 17 марта в Украине практически без осадков, температура до +12°.
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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -5°, днем до +9°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -5°, днем до +11°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -2°, днем до +12°.
В северных областях местами пройдут дожди. Температура ночью до -2°, днем до +8°. В центре без осадков, температура ночью до -9°, днем до +10°.
Согласно народному прогнозу, 17 марта следует обратить внимание на вечернее небо. Если облаков нет и звезды яркие и их хорошо видно, то лето будет плодородным.
Прогноз погоды в Украине на вторник, 17 марта
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Погода в Украине
- Винница+8°... 0°
- Днепр+6°... -4°
- Донецк+4°... -6°
- Житомир+9°... +2°
- Запорожье+6°... -5°
- Ивано-Франковск+12°... -3°
- Киев+8°... +2°
- Кировоград+6°... -4°
- Луганск+3°... -6°
- Луцк+10°... +1°
- Львов+11°... 0°
- Николаев+8°... -4°
- Одесса+8°... 0°
- Полтава+5°... -4°
- Ровно+9°... +1°
- Симферополь+4°... -5°
- Сумы+5°... -1°
- Тернополь+8°... -1°
- Харьков+5°... -3°
- Херсон+9°... -6°
- Хмельницкий+9°... 0°
- Черкассы+7°... -1°
- Чернигов+7°... +1°
- Черновцы+11°... -3°
Виргиния, США
+1°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+1 °
Влажность:59 %
Давление:765 мм
Ветер: 4.8 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:18
Закат19:18
Видимость:16 км
Фаза луны:
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