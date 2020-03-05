В Украине сегодня будет тепло, местами пройдут дожди (карта)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 5 марта, в Украине будет тепло, местами пройдут дожди.
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Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +5°, днем до +19°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +4°, днем до +21°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до -2°, днем до +7°.
В северных областях пасмурно. Температура ночью до +6°, днем до +17°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +3°, днем до +18°.
Согласно народному прогнозу, если 5 марта грачи и галки сначала высоко взлетают, а потом стрелой спускаются к земле, значит, быть снегу.
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Погода в Украине
- Винница+9°... +4°
- Днепр+19°... +7°
- Донецк+18°... +6°
- Житомир+7°... +4°
- Запорожье+19°... +6°
- Ивано-Франковск+6°... -2°
- Киев+15°... +6°
- Кировоград+17°... +5°
- Луганск+18°... +6°
- Луцк+7°... +1°
- Львов+7°... 0°
- Николаев+18°... +4°
- Одесса+12°... +5°
- Полтава+18°... +7°
- Ровно+5°... +1°
- Симферополь+21°... +7°
- Сумы+15°... +7°
- Тернополь+5°... 0°
- Харьков+17°... +7°
- Херсон+18°... +4°
- Хмельницкий+5°... +1°
- Черкассы+14°... +6°
- Чернигов+17°... +6°
- Черновцы+6°... 0°
Виргиния, США
+11°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+11 °
Влажность:57 %
Давление:753 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:35
Закат18:07
Видимость:16 км
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