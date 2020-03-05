В Украине сегодня будет тепло, местами пройдут дожди (карта)

Теплее всего будет на юге.

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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 5 марта, в Украине будет тепло, местами пройдут дожди.

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Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +5°, днем до +19°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +4°, днем до +21°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до -2°, днем до +7°.

В северных областях пасмурно. Температура ночью до +6°, днем до +17°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +3°, днем до +18°.

Прогноз на 5 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, если 5 марта грачи и галки сначала высоко взлетают, а потом стрелой спускаются к земле, значит, быть снегу.

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