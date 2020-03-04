В Украине завтра будет тепло, местами пройдут дожди (видеопрогноз)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 5 марта, в Украине будет тепло, местами пройдут дожди.
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Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +5°, днем до +19°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +4°, днем до +21°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до -2°, днем до +7°.
В северных областях пасмурно. Температура ночью до +6°, днем до +17°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +3°, днем до +18°.
Согласно народному прогнозу, если 5 марта грачи и галки сначала высоко взлетают, а потом стрелой спускаются к земле, значит, быть снегу.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 5 марта
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Погода в Украине
- Винница+17°... +5°
- Днепр+18°... +6°
- Донецк+19°... +3°
- Житомир+16°... +7°
- Запорожье+20°... +6°
- Ивано-Франковск+9°... +1°
- Киев+14°... +7°
- Кировоград+18°... +5°
- Луганск+17°... +1°
- Луцк+9°... +3°
- Львов+7°... +2°
- Николаев+18°... +4°
- Одесса+13°... +4°
- Полтава+16°... +6°
- Ровно+14°... +2°
- Симферополь+24°... +9°
- Сумы+12°... +6°
- Тернополь+14°... +2°
- Харьков+16°... +5°
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Виргиния, США
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Влажность:47 %
Давление:747 мм
Ветер: 5.2 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:36
Закат18:06
Видимость:16 км
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