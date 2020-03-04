В Украине завтра будет тепло, местами пройдут дожди (видеопрогноз)

16:30, 4 марта 2020
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Теплее всего будет на юге.

Завтра в Украине будет тепло / фото УНИАН
Завтра в Украине будет тепло / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 5 марта, в Украине будет тепло, местами пройдут дожди. 

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Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +5°, днем до +19°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +4°, днем до +21°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до -2°, днем до +7°.

В северных областях пасмурно. Температура ночью до +6°, днем до +17°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +3°, днем до +18°.

Согласно народному прогнозу, если 5 марта грачи и галки сначала высоко взлетают, а потом стрелой спускаются к земле, значит, быть снегу.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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