Погода на сегодня: в Украине потеплеет до +18° (карта)

Сегодня в Украине будет тепло.

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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 3 марта, в Украине потеплеет, местами пройдут дожди.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +1°, днем до +15°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +4°, днем до +18°.

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +4°, днем до +17°.

В северных областях пасмурно. Температура ночью до +4°, днем до +14°. В центре без осадков, температура ночью до +4°, днем до +14°.

Прогноз на 3 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 3 марта можно начинать рыболовный сезон - хорошо начинает клевать окунь. Если вечером маленькие звезды видно не слишком ярко или мерцают, значит, быть ветру.

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