Погода на сегодня: в Украине потеплеет до +18° (карта)
Сегодня в Украине будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 3 марта, в Украине потеплеет, местами пройдут дожди.
Погода на неделю: в Украине потеплеет до +23° (карта)
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +1°, днем до +15°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +4°, днем до +18°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +4°, днем до +17°.
В северных областях пасмурно. Температура ночью до +4°, днем до +14°. В центре без осадков, температура ночью до +4°, днем до +14°.
Согласно народному прогнозу, 3 марта можно начинать рыболовный сезон - хорошо начинает клевать окунь. Если вечером маленькие звезды видно не слишком ярко или мерцают, значит, быть ветру.
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Погода в Украине
- Винница+13°... +6°
- Днепр+14°... +6°
- Донецк+15°... +3°
- Житомир+15°... +5°
- Запорожье+14°... +5°
- Ивано-Франковск+17°... +6°
- Киев+14°... +6°
- Кировоград+15°... +5°
- Луганск+13°... +5°
- Луцк+15°... +6°
- Львов+14°... +5°
- Николаев+14°... +7°
- Одесса+11°... +7°
- Полтава+12°... +6°
- Ровно+15°... +5°
- Симферополь+18°... +11°
- Сумы+10°... +3°
- Тернополь+12°... +4°
- Харьков+11°... +3°
- Херсон+16°... +6°
- Хмельницкий+14°... +6°
- Черкассы+14°... +3°
- Чернигов+12°... +5°
- Черновцы+15°... +4°
Виргиния, США
+9°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+8 °
Влажность:68 %
Давление:749 мм
Ветер: 6.6 м/с
Вероятность осадков:32 %
Восход:06:38
Закат18:05
Видимость:16 км
Фаза луны:
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