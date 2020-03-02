Погода на завтра: в Украине потеплеет до +18° (видеопрогноз)
Завтра в Украине будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 3 марта, в Украине потеплеет, местами пройдут дожди.
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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +1°, днем до +15°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +4°, днем до +18°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +4°, днем до +17°.
В северных областях пасмурно. Температура ночью до +4°, днем до +14°. В центре без осадков, температура ночью до +4°, днем до +14°.
Согласно народному прогнозу, 3 марта можно начинать рыболовный сезон - хорошо начинает клевать окунь. Если вечером маленькие звезды видно не слишком ярко или мерцают, значит, быть ветру.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+9°... +1°
- Днепр+9°... +3°
- Донецк+9°... +1°
- Житомир+7°... +3°
- Запорожье+9°... +3°
- Ивано-Франковск+13°... 0°
- Киев+6°... +3°
- Кировоград+8°... +3°
- Луганск+9°... +2°
- Луцк+7°... +3°
- Львов+8°... +3°
- Николаев+10°... +2°
- Одесса+9°... +3°
- Полтава+7°... +3°
- Ровно+6°... +2°
- Симферополь+11°... +6°
- Сумы+6°... +2°
- Тернополь+9°... +1°
- Харьков+9°... +2°
- Херсон+11°... +3°
- Хмельницкий+8°... +1°
- Черкассы+8°... +4°
- Чернигов+7°... +4°
- Черновцы+15°... +2°