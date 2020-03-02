Погода на завтра: в Украине потеплеет до +18° (видеопрогноз)

16:30, 2 марта 2020
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Завтра в Украине будет тепло.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 3 марта, в Украине потеплеет, местами пройдут дожди. 

Зима вернется: народный синоптик дал неожиданный прогноз погоды на март

Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +1°, днем до +15°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +4°, днем до +18°.

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +4°, днем до +17°.

В северных областях пасмурно. Температура ночью до +4°, днем до +14°. В центре без осадков, температура ночью до +4°, днем до +14°.

Согласно народному прогнозу, 3 марта можно начинать рыболовный сезон - хорошо начинает клевать окунь. Если вечером маленькие звезды видно не слишком ярко или мерцают, значит, быть ветру.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#потепление
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