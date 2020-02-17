Завтра в Украине будет тепло, местами пройдут дожди (видеопрогноз)

Теплее всего будет на юге.

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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 18 февраля, в Украине местами пройдут дожди, температура днем до +13°.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -2°, днем до +8°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -3°, днем до +13°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до -3°, днем до +11°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до 0°, днем до +10°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до -2°, днем до +10°.

Согласно народному прогнозу, 18 февраля - день памяти мученицы Агафии, покровительницы домашнего скота. Сегодня животные подскажут погоду. Свинья солому в берлогу носит - к сильному холоду, метели.

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