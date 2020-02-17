Завтра в Украине будет тепло, местами пройдут дожди (видеопрогноз)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 18 февраля, в Украине местами пройдут дожди, температура днем до +13°.
Погода на неделю: в Украину идут дожди и потепление (карта)
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -2°, днем до +8°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -3°, днем до +13°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до -3°, днем до +11°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до 0°, днем до +10°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до -2°, днем до +10°.
Согласно народному прогнозу, 18 февраля - день памяти мученицы Агафии, покровительницы домашнего скота. Сегодня животные подскажут погоду. Свинья солому в берлогу носит - к сильному холоду, метели.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+8°... -1°
- Днепр+7°... -1°
- Донецк+3°... -6°
- Житомир+11°... +2°
- Запорожье+8°... -1°
- Ивано-Франковск+14°... 0°
- Киев+9°... +1°
- Кировоград+8°... +1°
- Луганск+6°... -3°
- Луцк+13°... +4°
- Львов+13°... +4°
- Николаев+8°... +2°
- Одесса+9°... +3°
- Полтава+7°... 0°
- Ровно+12°... +3°
- Симферополь+11°... -3°
- Сумы+5°... -1°
- Тернополь+10°... +1°
- Харьков+6°... -1°
- Херсон+9°... 0°
- Хмельницкий+11°... -1°
- Черкассы+8°... +1°
- Чернигов+9°... +1°
- Черновцы+11°... -1°