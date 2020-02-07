Погода на выходные: в Украине ударят морозы до -18° (карта)

На выходных местами пройдет снег.

На выходных в Украине похолодает / УНИАН

На выходных в Украине сильно похолодает, местами ожидается до -18°.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью -5°, днем 0°. В воскресенье переменная облачность, -4°...+3°.

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Во Львове в субботу без осадков, ночью -7°, днем 0°. В воскресенье солнечно, -2°…+3°.

В Луцке в субботу ночью -4°, днем +1°, пройдет снег. В воскресенье ночью -1°, днем +4°, солнечно.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха -7°...-1°. В воскресенье до -5°, переменная облачность.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью -6°, днем +2°. В воскресенье -2°...+3°.

Погода в Харькове: в субботу без осадков, температура ночью -16°, днем -6°. В воскресенье -11°...-5°, переменная облачность.

Прогноз на 8 февраля / УНИАН

Прогноз на 9 февраля / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью -7°, днем -17°. В воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха -12°...-7°.

В Симферополе завтра без осадков, -10°...-5°. В воскресенье -9°...-3°, солнечно.

Жителям Мариуполя на субботу переменную облачность, температура ночью -13°, днем -6°. В воскресенье без осадков, температура до -18°.

В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью -12°, днем -6°. В воскресенье температура до -11°, без осадков.

В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью -11°, днем -5°. В воскресенье -9°...-4°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу пройдет снег, температура до -13°. В воскресенье без осадков, ночью -7°, днем -1°.

В Моршине на Львовщине в субботу пасмурно, ночью -7°, днем 0°. В воскресенье без осадков, ночью -5°, днем до +3°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до -8°. В воскресенье температура до -5°, переменная облачность.

В Сваляве завтра без осадков, -8°, в воскресенье солнечно, температура воздуха -3°…+3°.

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