Погода на выходные: в Украине ударят морозы до -18° (карта)
На выходных местами пройдет снег.
На выходных в Украине сильно похолодает, местами ожидается до -18°.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью -5°, днем 0°. В воскресенье переменная облачность, -4°...+3°.
В Украине объявили штормовое предупреждение на 7 февраля
Во Львове в субботу без осадков, ночью -7°, днем 0°. В воскресенье солнечно, -2°…+3°.
В Луцке в субботу ночью -4°, днем +1°, пройдет снег. В воскресенье ночью -1°, днем +4°, солнечно.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха -7°...-1°. В воскресенье до -5°, переменная облачность.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью -6°, днем +2°. В воскресенье -2°...+3°.
Погода в Харькове: в субботу без осадков, температура ночью -16°, днем -6°. В воскресенье -11°...-5°, переменная облачность.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью -7°, днем -17°. В воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха -12°...-7°.
В Симферополе завтра без осадков, -10°...-5°. В воскресенье -9°...-3°, солнечно.
Жителям Мариуполя на субботу переменную облачность, температура ночью -13°, днем -6°. В воскресенье без осадков, температура до -18°.
В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью -12°, днем -6°. В воскресенье температура до -11°, без осадков.
В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью -11°, днем -5°. В воскресенье -9°...-4°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу пройдет снег, температура до -13°. В воскресенье без осадков, ночью -7°, днем -1°.
В Моршине на Львовщине в субботу пасмурно, ночью -7°, днем 0°. В воскресенье без осадков, ночью -5°, днем до +3°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до -8°. В воскресенье температура до -5°, переменная облачность.
В Сваляве завтра без осадков, -8°, в воскресенье солнечно, температура воздуха -3°…+3°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница-4°... -9°
- Днепр-4°... -11°
- Донецк-2°... -14°
- Житомир-2°... -8°
- Запорожье-2°... -9°
- Ивано-Франковск-1°... -11°
- Киев-4°... -8°
- Кировоград-3°... -9°
- Луганск-1°... -10°
- Луцк0°... -7°
- Львов-1°... -9°
- Николаев+1°... -7°
- Одесса+2°... -6°
- Полтава-7°... -12°
- Ровно-2°... -8°
- Симферополь+1°... -9°
- Сумы-5°... -12°
- Тернополь-2°... -9°
- Харьков-6°... -11°
- Херсон0°... -8°
- Хмельницкий-3°... -10°
- Черкассы-2°... -8°
- Чернигов-2°... -8°
- Черновцы-1°... -8°