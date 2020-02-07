В Украине сегодня будет холодно, местами пройдет снег (карта)

08:00, 7 февраля 2020
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Похолодает во всех регионах.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 7 февраля в Украине местами пройдет снег, температура днем до +2°.

Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

Погода в Украине. На востоке пройдет снег, температура ночью до -13°, днем до -1°. В южных регионах практически без осадков. Ночью температура до -10°, днем до +2°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -9°, днем до +1°.

В северных областях местами пройдет снег. Температура ночью до -8°, днем до -3°. В центре без осадков, температура ночью до -10°, днем до -1°.

Прогноз на 7 января / УНИАН
Прогноз на 7 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 7 февраля - Григорий Богослов. Какая погода будет до обеда, такой будет и первая половина следующей зимы, а погода после обеда предсказывала погоду на вторую половину следующей зимы.

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Теги: #снег#погода
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