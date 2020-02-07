В Украине сегодня будет холодно, местами пройдет снег (карта)
Похолодает во всех регионах.
Согласно данным Погода УНИАН, 7 февраля в Украине местами пройдет снег, температура днем до +2°.
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Погода в Украине. На востоке пройдет снег, температура ночью до -13°, днем до -1°. В южных регионах практически без осадков. Ночью температура до -10°, днем до +2°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -9°, днем до +1°.
В северных областях местами пройдет снег. Температура ночью до -8°, днем до -3°. В центре без осадков, температура ночью до -10°, днем до -1°.
Согласно народному прогнозу, 7 февраля - Григорий Богослов. Какая погода будет до обеда, такой будет и первая половина следующей зимы, а погода после обеда предсказывала погоду на вторую половину следующей зимы.
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Погода в Украине
- Винница-3°... -9°
- Днепр-3°... -11°
- Донецк-2°... -16°
- Житомир-2°... -9°
- Запорожье-2°... -10°
- Ивано-Франковск-1°... -11°
- Киев-3°... -9°
- Кировоград-3°... -9°
- Луганск-2°... -13°
- Луцк0°... -7°
- Львов-1°... -10°
- Николаев+1°... -7°
- Одесса+2°... -6°
- Полтава-6°... -11°
- Ровно-2°... -8°
- Симферополь+1°... -9°
- Сумы-4°... -11°
- Тернополь-2°... -9°
- Харьков-5°... -11°
- Херсон0°... -10°
- Хмельницкий-3°... -11°
- Черкассы-3°... -8°
- Чернигов-1°... -8°
- Черновцы-1°... -8°
Виргиния, США
+8°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+6 °
Влажность:52 %
Давление:736 мм
Ветер: 10.0 м/с
Вероятность осадков:60 %
Восход:07:10
Закат17:37
Видимость:0.4 км
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