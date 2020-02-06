В Украине завтра будет холодно, местами пройдет снег (видеопроноз)
Местами температура опустится до -13°.
Согласно данным Погода УНИАН, 7 февраля в Украине местами пройдет снег, температура ночью до -13°.
Похолодание, снегопады и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение
Погода в Украине. На востоке пройдет снег, температура ночью до -13°, днем до -1°. В южных регионах практически без осадков. Ночью температура до -10°, днем до +2°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -9°, днем до +1°.
В северных областях местами пройдет снег. Температура ночью до -8°, днем до -3°. В центре без осадков, температура ночью до -10°, днем до -1°.
Согласно народному прогнозу, 7 февраля - Григорий Богослов. Какая погода будет до обеда, такой будет и первая половина следующей зимы, а погода после обеда предсказывала погоду на вторую половину следующей зимы.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+3°... -8°
- Днепр0°... -5°
- Донецк0°... -7°
- Житомир+2°... -9°
- Запорожье+1°... -4°
- Ивано-Франковск+3°... -2°
- Киев+3°... -9°
- Кировоград+1°... -6°
- Луганск0°... -6°
- Луцк+2°... -6°
- Львов+1°... -4°
- Николаев+2°... -3°
- Одесса+2°... -1°
- Полтава0°... -7°
- Ровно+1°... -8°
- Симферополь+7°... -4°
- Сумы+1°... -9°
- Тернополь0°... -7°
- Харьков0°... -7°
- Херсон0°... -6°
- Хмельницкий+2°... -9°
- Черкассы+2°... -6°
- Чернигов+2°... -8°
- Черновцы+4°... -3°