В Украине завтра будет холодно, местами пройдет снег (видеопроноз)

16:30, 6 февраля 2020
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Местами температура опустится до -13°.

Завтра местами пройдет снег / УНИАН
Завтра местами пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 7 февраля в Украине местами пройдет снег, температура ночью до -13°.

Похолодание, снегопады и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

Погода в Украине. На востоке пройдет снег, температура ночью до -13°, днем до -1°. В южных регионах практически без осадков. Ночью температура до -10°, днем до +2°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -9°, днем до +1°.

В северных областях местами пройдет снег. Температура ночью до -8°, днем до -3°. В центре без осадков, температура ночью до -10°, днем до -1°.

Согласно народному прогнозу, 7 февраля - Григорий Богослов. Какая погода будет до обеда, такой будет и первая половина следующей зимы, а погода после обеда предсказывала погоду на вторую половину следующей зимы.

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Теги: #снег#погода
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