В Киеве сегодня пройдет снег с дождем, температура днем до +6°
В столице сегодня будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, 4 февраля в Киеве пройдет снег с дождем, температура до +6°.
Погода на неделю: в Украину идут снегопады и похолодание до -15 градусов (карта)
Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +1°. Ветер переменный, до 4,7 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:30, а зайдет в 16:53.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 4 февраля, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.
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- Житомир+3°... -2°
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- Симферополь+8°... +4°
- Сумы+2°... -2°
- Тернополь+5°... -2°
- Харьков+3°... -2°
- Херсон+8°... +4°
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- Черкассы+6°... +1°
- Чернигов+4°... -4°
- Черновцы+9°... 0°
Виргиния, США
+14°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+14 °
Влажность:83 %
Давление:749 мм
Ветер: 3.7 м/с
Вероятность осадков:40 %
Восход:07:13
Закат17:34
Видимость:16 км
Фаза луны:
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