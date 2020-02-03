В Киеве завтра пройдет снег с дождем, температура днем до +6°

В столице завтра будет тепло.

В Киеве завтра пройдет снег с дождем / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 4 февраля в Киеве снег с дождем, температура до +6°.

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Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +1°. Ветер переменный, до 4,7 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:30, а зайдет в 16:53.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 4 февраля, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.

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