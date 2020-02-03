В Киеве завтра пройдет снег с дождем, температура днем до +6°
В столице завтра будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, 4 февраля в Киеве снег с дождем, температура до +6°.
Погода на неделю: в Украину идут снегопады и похолодание до -15 градусов (карта)
Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +1°. Ветер переменный, до 4,7 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:30, а зайдет в 16:53.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 4 февраля, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.
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- Винница+6°... -2°
- Днепр+6°... 0°
- Донецк+7°... -2°
- Житомир+5°... -3°
- Запорожье+6°... 0°
- Ивано-Франковск+7°... +2°
- Киев+5°... -2°
- Кировоград+6°... -2°
- Луганск+9°... -1°
- Луцк+5°... 0°
- Львов+6°... +2°
- Николаев+9°... -1°
- Одесса+12°... +1°
- Полтава+5°... 0°
- Ровно+5°... -2°
- Симферополь+11°... +1°
- Сумы+3°... -1°
- Тернополь+5°... +1°
- Харьков+6°... 0°
- Херсон+9°... -3°
- Хмельницкий+4°... -1°
- Черкассы+5°... 0°
- Чернигов+4°... -1°
- Черновцы+9°... +1°
Виргиния, США
+14°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:+14 °
Влажность:59 %
Давление:743 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:14
Закат17:33
Видимость:16 км
Фаза луны:
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