В Киеве сегодня пройдет снег с дождем, температура днем до +2°

08:30, 30 января 2020
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В столице сегодня усилится ветер.

В Киеве сегодня пройдет снег с дождем / фото УНИАН
В Киеве сегодня пройдет снег с дождем / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 30 января в Киеве пройдет снег с дождем, температура до +2°.

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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до -1°. Ветер западный, до 7,6 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:37, а зайдет в 16:45.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 30 января, в Украине местами пройдет мокрый снег.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #снег#Киев#погода
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