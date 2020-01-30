В Киеве сегодня пройдет снег с дождем, температура днем до +2°

В столице сегодня усилится ветер.

В Киеве сегодня пройдет снег с дождем / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 30 января в Киеве пройдет снег с дождем, температура до +2°.

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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до -1°. Ветер западный, до 7,6 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:37, а зайдет в 16:45.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 30 января, в Украине местами пройдет мокрый снег.

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