В Киеве сегодня пройдет снег с дождем, температура днем до +2°
В столице сегодня усилится ветер.
Согласно данным Погода УНИАН, 30 января в Киеве пройдет снег с дождем, температура до +2°.
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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до -1°. Ветер западный, до 7,6 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:37, а зайдет в 16:45.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 30 января, в Украине местами пройдет мокрый снег.
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Погода в Украине
- Винница+2°... -2°
- Днепр+4°... -2°
- Донецк+5°... -4°
- Житомир+2°... 0°
- Запорожье+6°... -4°
- Ивано-Франковск+6°... 0°
- Киев+2°... -1°
- Кировоград+5°... -3°
- Луганск+7°... -3°
- Луцк+4°... +1°
- Львов+5°... 0°
- Николаев+9°... -4°
- Одесса+8°... -3°
- Полтава+3°... -1°
- Ровно+3°... -1°
- Симферополь+8°... 0°
- Сумы+1°... 0°
- Тернополь+3°... 0°
- Харьков+3°... 0°
- Херсон+7°... -3°
- Хмельницкий+2°... -1°
- Черкассы+5°... +1°
- Чернигов+2°... -3°
- Черновцы+6°... 0°
Виргиния, США
-4°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:-4 °
Влажность:67 %
Давление:758 мм
Ветер: 2.6 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:07:18
Закат17:28
Видимость:16 км
Фаза луны:
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