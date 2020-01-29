В Киеве сегодня пройдет снег с дождем, температура днем до +1°

08:30, 29 января 2020
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В столице сегодня похолодает.

В Киеве сегодня пройдет снег с дождем / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет снег с дождем / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 29 января, в Киеве пройдет снег с дождем, температура до +1°.

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Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до -1°. Ветер переменный, до 3,3 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:39, а зайдет в 16:43.

Как сообщал УНИАН, 29 января в Украине пройдут дожди и мокрый снег.

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Теги: #снег#Киев#погода
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