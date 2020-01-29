В Киеве сегодня пройдет снег с дождем, температура днем до +1°
В столице сегодня похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 29 января, в Киеве пройдет снег с дождем, температура до +1°.
Метели, гололедица и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение
Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до -1°. Ветер переменный, до 3,3 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:39, а зайдет в 16:43.
Как сообщал УНИАН, 29 января в Украине пройдут дожди и мокрый снег.
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- Сумы+1°... -1°
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- Черкассы+3°... 0°
- Чернигов+1°... -1°
- Черновцы+6°... -1°
Виргиния, США
+3°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:-1 °
Влажность:61 %
Давление:754 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:19
Закат17:27
Видимость:16 км
Фаза луны:
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