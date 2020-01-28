В Киеве завтра пройдет снег с дождем, температура днем до +1°
В столице завтра похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 29 января, в Киеве пройдет снег с дождем, температура до +1°.
Метели, гололедица и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение
Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до -1°. Ветер переменный, до 3,3 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:39, а зайдет в 16:43.
Как сообщал УНИАН, 29 января в Украине пройдут дожди и мокрый снег.
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- Житомир+6°... -1°
- Запорожье+3°... -2°
- Ивано-Франковск+10°... -1°
- Киев+5°... -3°
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- Луганск+5°... 0°
- Луцк+7°... 0°
- Львов+7°... -1°
- Николаев+7°... 0°
- Одесса+6°... +2°
- Полтава+1°... -1°
- Ровно+7°... -1°
- Симферополь+10°... +4°
- Сумы+1°... -1°
- Тернополь+7°... -1°
- Харьков+2°... 0°
- Херсон+7°... +1°
- Хмельницкий+7°... -1°
- Черкассы+3°... -1°
- Чернигов+5°... -1°
- Черновцы+10°... 0°
Виргиния, США
+4°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+1 °
Влажность:61 %
Давление:750 мм
Ветер: 6.5 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:19
Закат17:26
Видимость:16 км
Фаза луны:
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