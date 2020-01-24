На Закарпатье произошло землетрясение
Некоторые жители региона заметили вибрацию.
В Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 2,9 по шкале Рихтера.
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Об этом сообщается на сайте Главного центра специального контроля.
Землетрясение зафиксировано в 23:03. Источник землетрясения - в районе г. Виноградов на глубине 6 км.
Что касается землетрясения, оно было едва заметно, ведь его магнитуда по шкале Рихтера составила 2,9 балла. Хотя, некоторые жители района действительно заметили вибрацию.
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