Завтра в Украине практически без осадков, температура до +7° (видеопрогноз)
Теплее всего будет на юге и западе.
Согласно данным Погода УНИАН, 24 января в Украине практически без осадков, днем до +7°.
В Украине объявили штормовое предупреждение на 23 января
Погода на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до -2°, днем до +1°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -4°, днем до +7°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -6°, днем до +7°.
В северных областях местами пройдет снег. Температура ночью до 0°, днем до +3°. В центре без осадков, температура ночью до -3°, днем до +2°.
Согласно народному прогнозу, 24 января - день Феодосия-Весняка. Феодосий прокатит по двору солнце, отворит зимние ворота. По наблюдениям, оттепель 24 января - к затяжной весне; стужа - к трудному посеву яровых. Если 24 января будет хорошая погода, то и весна будет красная.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+2°... -3°
- Днепр+1°... -6°
- Донецк+1°... -8°
- Житомир+1°... -2°
- Запорожье+2°... -6°
- Ивано-Франковск+4°... -5°
- Киев+2°... -2°
- Кировоград+1°... -3°
- Луганск+1°... -7°
- Луцк+3°... -2°
- Львов+3°... -3°
- Николаев+5°... -3°
- Одесса+5°... -2°
- Полтава+1°... -6°
- Ровно+2°... -2°
- Симферополь+1°... -6°
- Сумы0°... -6°
- Тернополь+2°... -3°
- Харьков+1°... -7°
- Херсон+4°... -3°
- Хмельницкий+2°... -4°
- Черкассы+3°... -1°
- Чернигов+1°... -4°
- Черновцы+3°... -4°